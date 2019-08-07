بالفيديو.. مشهد من المحبة والتقدير في استقبال نوارة العرسان بمطار الجوف

في مشهد خالطته الفرحة والدمعة، سطر أهالي الجوف موقفًا نبيلًا أثناء استقبالهم المربية والقائدة التعليمية نوارة عرسان الدغمي في مطار الجوف، بعد عودتها من العلاج في العاصمة الرياض، إثر حادث مروري قبل ستة أشهر تقريبًا عانت منه كثيرًا، وأدخلت العناية المركزة في غيبوبة كاملة.
وعبَّرت مشاعر الفرح والسرور التي واكبت قدوم نوارة العرسان إلى أهلها ومدينتها، وشارك فيها الرجال والنساء من الزملاء والزميلات والأصدقاء والأقارب؛ عما يكنه كثير من الناس من محبة وتقدير لهذه الإنسانة النبيلة.
وعُرف عن نوارة العرسان أنها صاحبة أيادٍ البيضاء ووقفات عظيمة، تعطف على الفقير والمحتاج، وتشارك الجميع أفراحهم وأتراحهم، كما أنها عضو في أغلب الجمعيات النسائية بالجوف، وقائدة تربوية لها أنشطة متعددة، سواء في التعليم عبر أندية الحي، أو الأنشطة النسائية الأخرى في مركز الأمير عبدالرحمن السديري الثقافي ودار الجوف للعلوم.
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