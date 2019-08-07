بالصور.. اكتمال منظومة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المشارِكة في موسم الحج

تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، في حج هذا العام 1440هـ ببعثة متكاملة لها خبرات بمجالات الخدمات الصحية الميدانية وتعمل لتسخير كافة الجهود انطلاقًا من توجيهات القيادة الكريمة، وبمتابعة ودعم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، لتقديم أرقى الخدمات الصحية، والعمل الدؤوب على تحسين الخدمة باستمرار، واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

واطلع المدير العام للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري، من خلال جولة ميدانية إلى مركز الطوارئ بدقم الوبر ومستشفى القوات المسلحة بمنى؛ على اكتمال جاهزية البعثة المشارِكة في حج هذا العام الحاضرة بكافة كوادرها الصحية المؤهلة، وعلى التجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الإجهاد الحراري ومركز الغسيل الكلوي بسعة تتجاوز (700) سرير، وأسطول من طائرات الإخلاء الطبي الجوي العمودية والنفاثة على مدار الساعة للمساندة لاكتمال منظومة الخدمة الصحية للحجاج.

ومن جانبه بيَّن مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير المشرف على البعثة؛ أن المشاركة تشمل المراكز المتخصصة لمعالجة ضربات الشمس، والإجهاد الحراري بعرفة ومنى بسعة (150) سريرًا و (35) فرقة طبية ونقاط إسعاف ميدانية، بواقع (22) نقطة تغطي جميع المشاعر المقدسة خارج نطاق المستشفيات الثابتة الأولية، وتتركز في محطات القطار وجسر الجمرات وطرق المشاة، والتحويل إلى مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات وزارة الصحة لمن تتطلب حالاتهم رعاية طبية متقدمة، بالإضافة إلى المركز الإسعافي بمنى المخصص للحالات الطارئة الذي يحتوي على (11) سريرًا و(4) عيادات، وصيدلية مركزية، ومختبر طبي متكامل، وتخصيص (13) فرقة راجلة تقوم بدور الإسعافات الأولية والتثقيف الصحي بين الحجاج، مجهزة بالمعدات الطبية الحديثة، وأسطول من عربات الإسعاف وعربات الإسعاف الجماعي المعدة لنقل (8) مرضى في وقت واحد، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية الحديثة والمتكاملة -وذلك بواقع مستشفى ميداني بمشعر منى، ومستشفيين ميدانيين بعرفة، ومستشفى ميداني بمزدلفة- المزودة بأحدث التقنيات الطبية بسعة (200) سرير.

وأضاف قائد البعثة العميد المهندس عبدالرحمن بن حمد الجار الله، أنه تم تجهيز مركز القوات المسلحة لطب الأسرة بدقم الوبر هذا العام بـ(250) سريرًا، ومستوصف قوة الإسناد الإداري بعرفة والعديد من المستوصفات في كل من عرفة ومزدلفة ومنى، بالإضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي العمودية والنفاثة التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على مدار الساعة للمساندة في حالات الطوارئ ونقل من يتطلب وضعهم الصحي إلى مستشفيات القوات المسلحة المساندة في كل من جدة والطائف، وكذلك تدعيم الجانب الوقائي والتوعوي لضيوف الرحمن من الأمراض والوقاية منها باستخدام التقنيات الحديثة وشاشات توعوية مرئية موزعة بالمشاعر المقدسة وبلغات متعددة.

الجدير بالذكر أن الطاقة السريرية لمستشفيات القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بلغت أكثر من ( 700 ) سرير لموسم حج هذا العام ( 1440هـ).