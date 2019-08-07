حج / مبادرة طريق مكة تنهي عملها في تونس بعد إنها إجراءات آخر رحلة لحجاج هذا العام



تونس 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية

وبلغ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة 5.051 تونسي.

يذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدمت هذه المبادرة خدماتها في كلاً من: باكستان، وماليزيا، والهند، وإندونيسيا.

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07:01ت م

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تونس 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية ، ممن استفادوا من هذه الخدمة.وبلغ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة 5.051 تونسي.يذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدمت هذه المبادرة خدماتها في كلاً من: باكستان، وماليزيا، والهند، وإندونيسيا.// انتهى //07:01ت م0007

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