البريد يطلق مبادرة “حج بلا حقيبة” لنقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى مناطق المملكة

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أطلقت مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل مبادرة “حج بلا حقيبة” لأول مرة هذا العام ضمن مساهمة البريد في برامج رؤية المملكة 2030 حيث تقضي بنقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى كافة مناطق المملكة باستخدام أعلى التقنيات من خلال تطبيق البريد السعودي .

وتقدم هذه الخدمة من خلال باقتين الأولى توصيل الأمتعة إلى مكتب بريدي داخل المملكة بقيمة 53 يالا للحقيبة والثانية عن طريق العنوان الوطني ( منزل / عمل) بقيمة 105 ريالات للحقيبة لجميع مناطق المملكة .

وتسهم مبادرة “حج بلا حقيبة ” لتحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء اللوجستية.





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