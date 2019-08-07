5 تطبيقات تساعد الحجاج على أداء مناسك الحج بسهولة

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كشف الخبير التقني عبداللطيف علاء الدين، أمس الثلاثاء، عن أبرز التطبيقات على الهواتف الذكية والتي تساعد الحجاج على أداء الفريضة والتي تم توظيفها لخدمتهم وتيسير أداء المناسك.

وقال ” علاء الدين ” في حوار تلفزيوني ببرنامج ” صباح الخير يا عرب ” على قناةmbc أن التطبيق الأول هو ” ترجمان ” الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة هاكاثون الحج العام الماضي.

ويقوم التطبيق بترجمة اللوحات الإرشادية وهو مخصص لغير المتحدثين باللغة العربية، ويعمل من خلال مسح ضوئي للعلامات الإرشادية دون حاجة للإنترنت.

والتطبيق الثاني تطبيق ” قراءة أساور الحجاج ” ، وهو مقدم من وزارة الحج والعمرة ويتيح مساعدة الحجاج التائهين ويوفر معلومات عن الجهات المسؤولة عن خدمتهم.

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التطبيق الثالث هو ” المقصد ” الذي يحدد للحجاج مواقعهم بدقة ويعرفهم الطريق إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه دون حاجة إلى إنترنت.

وتطبيق ” مناسكنا ” هو الرابع، وهو يشبه خرائط أبل وجوجل ويحتوي على العديد من الخدمات مثل معرفة أحوال الطقس وتحويل العملات ومعرفة مواعيد الازدحام واستقبال الرسائل التفاعلية من الجهات ومعرفة مواقيت الصلاة، ويتضمن بسبع لغات الأرقام المهمة التي قد يحتاجها الحاج خلال رحلته كأرقام الطوارئ إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة.

والتطبيق الخامس هو ” الحج الملاحي ” الذي قامت مؤسسة البريد السعودي بإنشائه ويتضمن خرائط المعلومات الخاصة بالمباني ومخيمات المشاعر المقدسة والطرق والأحياء وحدود المشاعر.



