«إتش تي سي» تتوقف عن بيع هواتفها في بريطانيا

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أعلنت شركة إتش تي سي التايوانية التوقف عن بيع هواتفها في بريطانيا بالتزامن مع مشاركتها في نزاع على الملكية الفكرية فيما يتعلق بالتكنولوجيا اللاسلكية المتطورة لهواتف السيارات.

وأوضح متجر الشركة التايوانية على الإنترنت أن جميع نماذج هواتفها غير متوفرة، وذلك بالرغم من أنها متوفرة في دول أوروبية أخرى.

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وشاركت HTC في نزاع طويل الأمد مع شركة الأبحاث والتطوير Ipcom، المتخصصة في ترخيص الملكية الفكرية والبحث والتطوير، حول تقنية لاسلكية تم تطويرها لهواتف السيارات.

ووافقت الشركة في 2012 على بيع هواتفها المحمولة مع حل بديل في المملكة المتحدة فقط لحل المشكلة.

وجاء ذلك بعد اتهامها بانتهاك براءة الاختراع المسماة (100A)، وهي براءة اختراع أساسية قياسية (SEP) تحكم كيفية اتصال الهاتف بالشبكة وتحديد أولويات مكالمات الطوارئ وتلتزم بمعايير الاتصالات المعترف بها دولياً.

