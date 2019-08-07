وظائف نسائية إدارية للعمل لدى مصرف الراجحي

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أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف نسائية إدارية، للعمل بالمصرف بمدينة الباحة وأبها، بمسمى (مُديرة فرع). واشترط المصرف أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه. الوظائف:

1- مديرة فرع – أبها.

2- مديرة فرع – الباحة. المهارات:

1- مهارات اتخاذ القرارات.

2- مهارات التواصل.

3- مهارة حل المشاكل.

4- مهارات التفاوض.

5- مهارات الإدارة.

6- مهارة إدارة الوقت.

7- مهارات التقديم. Advertisements الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الأعمال المصرفية منها خبرة 3 سنوات على الأقل على المستوى الإداري. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء 6/8/2019م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مديرة فرع – أبها:

اضغط هنا 2- مديرة فرع – الباحة:

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