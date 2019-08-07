النهدي الطبية تعلن بدء التقديم للجنسين في برنامج صيدلي المستقبل

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أعلنت شركة النهدي الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، واستكمالاً لخطط التوطين ومواكبة الشركة لرؤية المملكة 2030، بدء التقديم (للجنسين) في البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف (صيدلي المستقبل Future Pharmacist)، بعدة مناطق في المملكة، لخريجي وخريجات درجة البكالوريوس في (علوم الصيدلة، الصيدلة الإكلينيكة) من جامعة مُعتمدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:
– برنامج صيدلي المستقبل (Future Pharmacist Program).
مدة البرنامج:
– ثلاثة أشهر تدريب مُكثف (دورات تدريبية، فصول دراسية).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- خريجي وخريجات درجة البكالوريوس في (علوم الصيدلة، الصيدلة الإكلينيكية) من جامعة مُعتمدة.
3- أن لا يتجاوز عُمر المتقدم أو المتقدمة 30 سنة.
4- ألا يقل المعدل العام عن (2.75 من 4) أو (3.5 من 5).
5- إتقان اللغة الإنجليزية.
6- مهارات جيدة في التواصل.
7- على استعداد للانتقال حسب الوظيفة الشاغرة (شرط مُخصص للرجال فقط).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/08/06م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/10/31م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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