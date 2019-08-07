بالصور.. «قرية ورد» تقدم باقة من الفعاليات النوعية في موسم الطائف

قدَّمت «قرية ورد»، من خلال موسم الطائف «مصيف العرب» في نسخته الأولى، باقة من الفعاليات النوعية والأجواء الساحرة والأنشطة الرائعة التي تبرز مميزات هذه المدينة السياحية من وفرة في المنتجات الطبيعية، وأهمها الورود.

كل شيء في منتزه الردف الشهير، الذي يحتضن قرية ورد؛ لأول مرة يتحدث بلغة الورود، رحلة شيقة داخل هذه المنطقة الساحرة، تقدم زخمًا رائعًا من المعلومة المتناغمة مع الفائدة والمتعة؛ حيث يتعرف الزوار على كل مراحل القطف والتقطير والتصنيع لواحدة من أشهر وأغلى العطور على مستوى العالم، عبر ورش عمل متعددة، يجاورها متحف ومتجر وسوق ومختبر الورد، ويزداد الحماس فيها مع منافسات «عطر الموسم»، التي تحصد جائزتها عبر تصويت السائحين.

كما يستمتع زوار قرية ورد بعبق وألوان الورود عبر نغمات الموسيقى، والفعاليات النوعية والإبداعية، مثل: «موكب الورد، سيرك الورد، اوركسترا الورد»، كما يرتفع الحماس عند زيارة أكثر الفعاليات إقبالًا في زاوية «عيش الإدرينالين» تحت الألعاب النارية وبجوار الملاهي العالمية.

وتعتبر قرية ورد، واحدة من أربع مناطق رئيسية تحتضن فعاليات موسم الطائف، ولكل منطقة خصوصية وتميز؛ حيث يستمتع من خلالها الزوار تارة بالمنتجات الطبيعة مثل قرية ورد، وتارة أخرى بالتراث والحضارة مثل سوق عكاظ، وعبق التراث مع قرية الهجن، ويجد الزائر المغامرة والحماس والليالي الطربية في مرتفعات الشفا والهدا، وكلها دليل على استعادة الطائف لمكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.