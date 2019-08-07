مأساة في جازان.. فقدان عائلة من خمسة أفراد جرفتها السيول بوادي مسلة

أكدت مصادر في مديرية الدفاع المدني بجازان، فقدان عائلة من خمسة أفراد، بعد أن جرفت سيول وادي مسلة السيارة التي كانوا يستقلونها، فيما طالبت إمارة جازان المواطنين بتوخي الحذر في أعقاب أمطار غزيرة تتعرض لها المنطقة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«عاجل»، أن العائلة المكونة من خمسة أفراد (الأب والأم وثلاثة أطفال) ما زالت مفقودة حتى الآن، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني تقوم بجهود كبيرة في محاولة منها للعثور على العائلة.

من جانبها، كثفت جهات أمنية أخرى من تواجدها بالقرب من مبنى مستشفى «أبو عريش العام» على الطريق العام، نظرًا لما شهده الطريق من انقطاع بسبب سيول وادي عزالدين وجرفها لبعض السيارات.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة التي صاحبتها عاصفة رعدية قوية، إلى انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المواقع السكنية في البديع والقرفي بمحافظة أبو عريش، هرعت معها فرق طوارئ شركة الكهرباء في محاولة لإصلاح الخلل وإعادة الخدمة للمشتركين.

بدورها، حذَّرت إمارة منطقة جازان -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين والمقيمين بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار الغزيرة والتقيد بتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد.

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واستنفرت فرق مختصة ميدانية من الدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور وفرق أخرى من شركة الكهرباء؛ لمباشرة الأضرار الناتجة عن غزارة الأمطار التي شهدتها منطقة جازان مساء اليوم، وصاحبتها عواصف رعدية ورياح شديدة اتخذت معها الفرق الميدانية التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة كافة، ومراقبة حركة السير بالطرقات العامة والفرعية.

وتواجدت فرق الدفاع المدني بالقرب من مجرى الأودية ومتابعة منسوب تدفقها، كما أطلقت التحذيرات المستمرة لعموم المواطنين والمقيمين حفاظًا على سلامتهم من حوادث الغرق.

وأدت الأمطار إلى غرق شوارع الأحياء السكنية في محافظة أبو عريش بالمياه، كما احتجزت الأمطار العديد من الأسر نتيجة محاصرة المياه منازلهم، فيما لجأت البلدية إلى الاستعانة بصهاريج الصرف الصحي لشفط المياه بصورة عاجلة.

وطالب الأهالي بضرورة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بكل الأحياء السكنية في المحافظة، وإنهاء معاناتهم من تجمعات مياه الأمطار ومحاصرتها المنازل، وبشكل يدعو إلى القلق، معبرين عن خشيتهم من مخاطر المياه الراكدة بيئيًّا وصحيًّا، كما تعطل عدد من السيارات على الطرقات الرئيسة جراء كثافة منسوب المياه.

وفي محافظة العارضة توقفت حركة السير أثناء هطول الأمطار، وتابعت الجهات المختصة مهامها في مراقبة الوضع العام واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تواجد مستمر أثناء وبعد هطول الأمطار لفرق ميدانية من الدفاع المدني بالقرب من الأودية التي تشتهر بها المحافظة، وخاصة وادي جازان الذي يعد من أكبر أودية المنطقة من أجل سلامة المواطنين والمقيمين.