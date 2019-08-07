ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأرجنتيني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ اتصالًا هاتفيًّا، الثلاثاء، من الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.