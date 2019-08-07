«الصحة» تعيد البصر لحاج تركي تعرض لانفصال في الشبكية

نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، في إعادة البصر إلى حاجٍّ تركيٍّ تعرَّضَ لانفصال في شبكية العين.

وقالت وزارة الصحة، إن الحاجَّ التركيَّ أجرى عملية سابقة للعين في بلاده، وقبل ثلاثة أيام تعرض لانفصال في الشبكية تسبب في ضعف نظره بدرجة كبيرة؛ حيث أدخل لأحد مستشفيات مكة المكرمة، وتم تحويله لمدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث خضع لعملية فورية في مركز صحة العين تكللت بالنجاح.

وأشارت «الصحة» إلى أن الحاج التركي استعاد النظر بدرجة كبيرة وغادر المدينة الطبية لمقر إقامته لإكمال مناسك الحج.

من جانبه، أكد الحاج التركي محمد، أنه كان يُعاني من ضعف النظر بشكل كبير، وبعد إجراء العملية تمكن من النظر بشكل جيّد، معبرًا عن سعادته الكبيرة. وأشاد بحسن التعامل مع حالته والخدمات التي قُدِّمَت له.

يُذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفَّرت جميع الإمكانات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا، وإمكانات كبيرة بدعم كبير وغير محدود من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.

