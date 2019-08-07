مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1440/12/6 هـ الموافق 2019/08/07 م واس

الثلاثاء 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م

05:53ت م

0359



www.spa.gov.sa/1955244 الثلاثاء 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م05:53ت م0359

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.