شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ضيوف خادم الحرمين من ذوي شهداء الجيش اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

وصل ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في عمليات «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» اليوم (الأربعاء)، إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة.

وقدم الضيوف شكرهم لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسن الضيافة والاستقبال، قائلين أن هذه الحفاوة غير مستغربة من قيادة المملكة لأسر الشهداء ومع جميع المسلمين بالعالم.