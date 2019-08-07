شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تفريغ باخرة الـ 50 ألف طن مساعدات زراعية سعودية للسودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة) دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، أمس (الثلاثاء) تفريغ باخرة المساعدات دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، أمس (الثلاثاء) تفريغ باخرة المساعدات السعودية التي وصلت ميناء بورتسودان أخيرا، وعلى متنها أكثر من 50 ألف طن من الأسمدة والمدخلات الزراعية والمغذيات الزراعية (اليوريا)، وذلك لإنقاذ الموسم الزراعي بالسودان. وتجيء الشحنة استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان. وكانت السعودية والإمارات بادرتا بمساندة الشعب السوداني بدعمه بمساعدات مالية بمبلغ ٣ مليارات دولار (مناصفة)، منها ٥٠٠ مليون دولار وديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني. وينطلق هذا الدعم المباشر للشعب السوداني من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في كافة النواحي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تفريغ باخرة الـ 50 ألف طن مساعدات زراعية سعودية للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.