شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: مركز طبي دون طبيب ومختبر يتلاعب بالنتائج! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

أغلقت صحة الطائف، مجمعا طبيا مخالفا بالمنطقة المركزية ومختبرا بأحد المجمعات الصحية بشارع الستين لتلاعبه بالنتائج الصحية.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي لـ«الخليج 365»، أنه تم رصد عدد من الملاحظات داخل المجمع الطبي تمثلت في عدم وجود طبيب عام ونقص جاهزية سيارة الاسعاف ومخالفات اخرى متعددة استوجبت الاغلاق التحفظي لحين تفادي الملاحظات.

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وأضاف الربيعي أن العقوبات التي نفذتها صحة الطائف طالت أيضا أحد أقسام المختبر بمجمع صحي تخصص في فحص الملاريا دون اختصاص والتلاعب بالنتائج الصحية دون فحص تأكيدي.

وعن العقوبات قال الربيعي إن إدارته ترصد بشكل دوري كامل الملاحظات ضمن مهامها التفتيشية وتحيل المخالفات للجنة المخالفات الصحية التي تصدر قراراتها في اطار لائحة العقوبات المنصوص عليها نظاما.

وأضاف أن صحة الطائف تعمل على تشجيع الاستثمار الصحي، منوها إلى وجود جهة معنية بذلك تعمد الى تقديم الدعم المستمر غير انها في الوقت نفسه لن تتهاون في التعامل الفوري مع كافة ما يمس صحة الناس ومراقبة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والحرص على ان تكون داعمة لتعزيز الصحة العامة للمجتمع وتحقق الغاية الاساسية في مستوى ما يقدم من خدمات.