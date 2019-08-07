شكرا لقرائتكم خبر عن أول ولادة طبيعية في الحج لأفغانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) كشفت وزارة الصحة عن حالة ولادة لحاجة أفغانية (33 عاماً) بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، أنجبت طفلاً أطلقت عليه اسم «محمد»، إذ يعد أول مواليد الحج لهذا العام. كشفت وزارة الصحة عن حالة ولادة لحاجة أفغانية (33 عاماً) بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، أنجبت طفلاً أطلقت عليه اسم «محمد»، إذ يعد أول مواليد الحج لهذا العام. وبينت أن المستشفى يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسية للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيًا مع توجيهات القيادة. من جهتها، عبرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لوزارة الصحة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها.



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