نظام ذكي لإدارة معدات النظافة في المشاعر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة موسم حج هذا العام، نظاما متطورا لإدارة معدات النظافة. وبدأت الأمانة تطبيق نظام متابعة النظافة الذكي SWS للاستفادة من التقنية الحديثة، من خلال إنشاء غرفة عمليات خاصة للمراقبة الالكترونية لخدمات النظافة في العقود الخمسة لمتابعة حركة جميع المعدات وتفريغ الحاويات وتسديد البلاغات وتحضير العمالة إضافة إلى المتابعة اللاسلكية. وشملت حزمة التحديثات التطويرية التي نفذتها الأمانة عددا من المعدات والآليات لضمان مواكبة موسم الحج بتجهيزات قادرة على العمل وفق احتياجات الموسم ومتطلباته حيث تم تأمين مادة صديقة للبيئة يتم رشها على النفايات داخل المخازن الأرضية لتمنع صدور الروائح الكريهة عن طريق تأخير تفاعل مكونات النفايات في موسم الحج لضمان تجنيب الحجاج مخاطر تلك الروائح والتأثيرات التي تنتج عن روائحها.

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة موسم حج هذا العام، نظاما متطورا لإدارة معدات النظافة. وبدأت الأمانة تطبيق نظام متابعة النظافة الذكي SWS للاستفادة من التقنية الحديثة، من خلال إنشاء غرفة عمليات خاصة للمراقبة الالكترونية لخدمات النظافة في العقود الخمسة لمتابعة حركة جميع المعدات وتفريغ الحاويات وتسديد البلاغات وتحضير العمالة إضافة إلى المتابعة اللاسلكية. وشملت حزمة التحديثات التطويرية التي نفذتها الأمانة عددا من المعدات والآليات لضمان مواكبة موسم الحج بتجهيزات قادرة على العمل وفق احتياجات الموسم ومتطلباته حيث تم تأمين مادة صديقة للبيئة يتم رشها على النفايات داخل المخازن الأرضية لتمنع صدور الروائح الكريهة عن طريق تأخير تفاعل مكونات النفايات في موسم الحج لضمان تجنيب الحجاج مخاطر تلك الروائح والتأثيرات التي تنتج عن روائحها.

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