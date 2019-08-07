شكرا لقرائتكم خبر عن بنتـن: ما من بيت بالمملكة إلا وفيه شخص يخدم الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن، أن خدمة ضيوف الرحمن شرف كبير لقادة هذه البلاد ولأهلها، وأنه ما من بيت في المملكة، إلا وفيه شخص يقوم بخدمة حجاج البيت العتيق في مختلف المناطق والمهام والأعمال والتخصصات، مثل الشرطة والأمن والجمارك والجوازات والمرور وغيرها. ولفت إلى أن وزارة الحج تقوم بخدمة الحجاج بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وذلك حتى قبل أن يفكروا في أداء الفريضة، لترحب بهم عند قدومهم وتستقبلهم أحسن استقبال، وتتشرف بخدمتهم وتحرص كل الحرص على سلامتهم.

جاء ذلك خلال رعايته، أمس (الثلاثاء) في مكة المكرمة، حفل تدشين وتوقيع الاتفاقيات والمبادرات والشراكات الإستراتيجية التي أُبرمت بين المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وعدد من الجهات. وأشاد بنتن بالمجلس التنسيقي، وتطوره، وعبر عن اعتزازه وفخره بما يقوم به من أعمال وبما يضطلع به من مهام، وعبر عن سعادته بالشراكات الإستراتيجية التي أقامها مع عدد من الجهات، ووصفها بأنها تصب في مصلحة حجاج الداخل وتسهم في الارتقاء بآليات العمل وتطويره.

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وثمن وزير الحج تعاون المجلس التنسيقي مع منظومة الحج والعمرة، وفي مقدمتها رجال الأمن، وذلك بوصفهم المسؤولين عن الأمن والسلامة وعن كثير من أعمال الحج كالتفويج وإدارة الحشود والمرور وغيرها بجانب ما يقدمونه من خدمات إنسانية، متطلعاً إلى أن تتصف أعمال «المجلس» ومنشآت حجاج الداخل بالديمومة والاستمرارية طوال العام، وفي مجال العمرة أيضاً.

من جهته، ألقى رئيس مجلس إدارة «المجلس التنسيقي» عبدالرحمن الحقباني، كلمة ثمّن فيها عالياً رعاية أمير منطقة مكة المكرمة، لتدشين 4 مبادرات من مجموع هذه المبادرات خلال فعاليات ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الأول.

عقب ذلك، تم تدشين المبادرات وتوقيع الاتفاقيات «مبادرة الهدي والأضاحي لأول هدي عن طريق موقع «البنك»، مبادرة توحيد اللوحات واللباس الموحد»، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات، منها: اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي بمسمى «حج بلا حقيبة»، والاتفاقية التي تمت مع مؤسسة البريد السعودي، وأخريات مع عدد من الشركات.