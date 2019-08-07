شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الحرس»: جاهزون لـ «المهمة».. قواتنا في تطور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)

اطلع وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، أمس (الثلاثاء) على جاهزية القوات المشاركة في الحج خلال زيارته مقر الحرس في مكة المكرمة.

وشاهد وكيل الحرس ومساعده للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي العنزي وقادة وأركانات الوحدات وعدد من المسؤولين، العروض والتدريبات التي قدمتها مجموعة من ضباط وأفراد القوة المشاركة في المهمة كما استمع إلى إيجاز أمني عن مهام وواجبات المشاركين خلال هذه الفترة.

بعد ذلك زار الأمير الدكتور خالد بن فيصل مخيم الحرس الوطني بمنى، مستمعًا لشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للحجاج. وقال وكيل الحرس الوطني: «ما شاهدته من استعدادات وإمكانيات عالية يعكس مدى التطور والتقدم لقواتنا المشاركة في المهمة العظيمة التي شرف الله بها بلادنا لخدمة حجاج بيت الله الحرام».