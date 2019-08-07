شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: إغلاق محل شهير لصناعة الحلويات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أغلقت أمانة الجوف أحد المطاعم الشهيرة بمدينة سكاكا لصناعة الحلويات، بعد الكشف على المحل ووجود عدد من الملاحظات المخالفة للاشتراطات الصحية.

وتضمنت المخالفات عدم وجود شهادة صحية لعدد من العمالة، وتدني مستوى النظافة العامة للمحل، إضافة إلى تحضير الحلويات بشكل سيئ جداً، وكذلك ترك المواد الغذائية على الأرض ومواد غذائية أخرى مكشوفة، مع وجود روائح صرف صحي داخل المحل، كما تضمنت المخالفات عدم تشغيل وصيانة مراوح التهوية، وعدم تشغيل صواعق الحشرات.

وشدد أمين الجوف المهندس عاطف الشرعان على تكثيف المراقبين لمراقبة الأسواق وعدم التهاون في تطبيق الغرامات على المخالفين للاشتراطات الصحية، داعياً كافة المنشآت الغذائية إلى الالتزام بتنفيذ الضوابط البلدية والنظافة العامة.