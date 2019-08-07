شكرا لقرائتكم خبر عن «أمطار جازان»: البحث عن مفقودين بمسله وشلل في الطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان) "الخليج 365" (الطائف)

أصيبت طرق أحد المسارحة بالشلل المروري مساء أمس (الثلاثاء)، نتيجة الرياح والأمطار التي شتهدتها جازان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل وسقوط الأشجار وأسلاك الضغط العالي، وانجراف مركبة بوادي مسله وفقدان ركابها، ومحاصرة مستشفى أبوعريش العام بالمياه.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بجازان المقدم يحيى القحطاني أنه نتج عن الأمطار سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة وبالصناعية إضافة لغمر عدد من المنازل بمواقع مختلفة في المنطقة بالمياه، وتماس عدادات الكهرباء، وانقطاع عدة طرق بمواقع متفرقة، وانجراف مركبة بوادي مسله ويجري البحث عن المفقودين. وأفاد الراصد الجوي علي مشهور "الخليج 365"، أن جازان تشهد هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار تتسبب في حدوث العواصف الرعدية الماطرة والمسبوقة بنشاط للرياح الهابطة ونشاط واسع للغبرة الموسمية القادمة مع المد الرطوبي من أواسط أفريقيا. وأضاف «يتوقع أن تتوسع الحالة المطرية على أغلب محافظات جازان من مساء أمس حتى بداية الأسبوع القادم». فيما شهدت الطائف أمس، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الفرع بالشفا وطريق الملك فهد الدائري والوسام والمثناة وشهار وقروى والخالدية ومسرة.