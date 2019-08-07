شكرا لقرائتكم خبر عن كسوة العيد من مركز الملك سلمان لـ2700 يتيم في لبنان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس (الثلاثاء) كسوة عيد الأضحى المبارك وهدايا لأكثر من 2700 يتيم من الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في الجمهورية اللبنانية، وذلك بحضور مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة في لبنان فهد القناص وعدد من الشخصيات.
وأوضح القناص أنه تم تدشين مشروع كسوة العيد بعنوان «فرحتكم فرحتنا» الذي يشمل كل المناطق اللبنانية وسيستكمل لعدة أيام وذلك قبل البدء بمشروع توزيع الأضاحي الذي سيقوم به المركز إن شاء الله.
يأتي هذا المشروع ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.
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