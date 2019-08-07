شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: قرارات السعودية في «نظام وثائق السفر» تمكين للمرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعديلات التي أصدرها مؤخرا مجلس وزراء المملكة العربية السعودية على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، واعتبرت المنظمة أن تلك التعديلات داعمة للمرأة السعودية ومؤكدة لحقوقها التي كفلها لها الإسلام، وتشجع عليها قرارات عديدة صدرت عن منظمة التعاون الاسلامي تحث الدول الاعضاء على المزيد من التشريعات التي تمكن للمرأة لتسهم في التنمية بجهدها كاملا باعتبارها نصف المجتمع.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، أن هذه القرارات تاريخية، تدل على الأهمية التي توليها الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمرأة وعلى الحفاظ على حقوقها، كما أكد أنها تصب في مصلحة المرأة والمجتمع وتمكن المرأة من القيام بدورها وواجباتها.

وأشار الأمين العام إلى أن تمكين المرأة في كافة المجالات ومساواة حقوقها مع الرجل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية يأتي من ضمن أولويات منظمة التعاون الإسلامي، وأن المنظمة تسعى لحث الدول الأعضاء على مراجعة أنظمتها الخاصة بالمرأة وتغييرها إن لزم، وذلك في إطار خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة التي تبنتها الدول الأعضاء وكذلك القرارات الوزارية المعنية بالمرأة بشأن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دورها القيادي وحمايتها.

واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على أن الرؤية السعودية ٢٠٣٠ التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بدأت تنعكس على مجمل مناحي ا لحياة ومن ذلك إطلاق قدرات المرأة كشريك أساس في المستقبل وإضافة نوعية للحراك الاقتصادي السعودي.