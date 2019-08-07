شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «لبيك.. رحلة الحج عبر العصور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أمس معرض «لبيك.. رحلة الحج عبر العصور»، الذي نظمته الوزارة بمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، بالشراكة مع مجموعة الراجحي الاستثمارية بمكة المكرمة، بحضور عدد من وكلاء الوزارة والشخصيات الإسلامية، وممثلي الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج، وكوكبة من الإعلاميين والقنوات الفضائية.

وتجول وزير الشؤون الإسلامية على قاعات المعرض التي تتضمن قاعة مكة عبر التاريخ التي تضم أركانا للتعريف بمكة المكرمة. واحتوت القاعة الثانية بمعرض لبيك على أركان تناولت الحج في ذاكرة التاريخ، والتعريف بطرق الحج القديمة، ووسائل تنقل الحجاج في الماضي، ومخاطر رحلة الحج، والحج قبل الإسلام، والحج في عهد الأمن والأمان. ويسلط معرض «لبيك» في قاعته الثالثة الضوء على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وإجمالي ما أنفقته المملكة وتنفقه على أعمال التوسعة.

ويهدف المعرض إلى تعميق الجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج، عبر تجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي في رحلة الحج، وتعريف العالم بجهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى استعراض تاريخي لبرامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.