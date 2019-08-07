شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 31 ألف موظف وموظفة يُقدِّمون خدمات الحجاج الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

سخّرت السعودية كافة إمكاناتها وطاقاتها المادية والبشرية؛ لخدمة ضيوف البيت الحرام، وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، ضمن «سجل إحصاءات الحج 1440هـ» أن عدد القوى العاملة في تقديم خدمات الحجاج الصحية والإسعافية لضيوف البيت الحرام هذا الموسم بلغ 30908 أفراد (منهم 8685 امرأة) من منسوبي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومنسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلًا عن القوى العاملة التي تقدِّم الخدمات الصحية من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية. ويبلغ إجمالي الفِرق الطبية والإسعافية في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج أكثر من 1141 فريقا طبيا وإسعافيا وميدانياً يقدمون خدماتهم للحجاج.

وأوضحت الهيئة، أن خدمات الحجاج الصحية والعلاجية والوقائية والإسعافية تقدم كخدمات صحية متخصصة مجَّانية تتولاها وزارة الصحة عبر طواقم متخصصة من الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والفنيين، والإداريين يتجاوز عددهم 27797 فردا.

وتشمل الخدمات العلاجية التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن: عمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، والمناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج، حيث بلغ عدد المستشفيات العاملة 16 مستشفى داخل مكة والمشاعر، كما بلغ عدد المراكز الصحية 125 مركزا مجهزا بكافة الإمكانات الصحية والطبية والإسعافية، إضافة إلى 68 فِرقة ميدانية في المشاعر وداخل مكة وخارجها.

Advertisements

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي 132 مركزا إسعافيا دائما ومؤقتا، و370 سيارة إسعاف، و20 درَّاجة، و2811 شخصا للفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، وذلك لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للحجاج.

وتقوم الطواقم الصحية والإسعافية كافة بأعمالها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً حتى يوم الأربعاء 20 ذي الحجة، حيث وضعت الجهات المعنيَّة برامج وخططا متكاملة تتضمَّن توفير جميع الاحتياجات والإمكانيات للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث لا قدر الله، وتوفير الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والإسعافية للحجاج والمعتمرين والزوار.

وتتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء بطاقم يبلغ 300 موظَّفٍ مهام الرقابة على (الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية) الواردة مع الحجاج وبعثات الحج، وتقديم الدعم للجهات الرقابية المعنية بالتفتيش على المنشآت التي تقدم وجبات غذائية لحجاج البيت الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، حيث تقدم 7 خدمات رئيسية تشمل التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر المنافذ، والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة، والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة منطقة المدينة المنورة، والتفتيش الصحي على الأضاحي التي تُذبح في المسالخ الواقعة بمشعر منى، وإجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية، والتوعية خلال موسم الحج بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، وتفتيش وسائل النقل الداخلة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.