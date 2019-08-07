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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم عند السابعة والنصف من مساء اليوم مواجهته الثانية في بطولة غرب آسيا 2019 في أربيل بالعراق، وذلك بملاقاة نظيره البحرين.
وخسر الأخضر مباراته الافتتاحية أمام الكويت بنتيجة 1-2.
ويسعى الأخضر لتجديد حظوظه في تصدُّر المجموعة؛ إذ يلزمه الفوز في مباراتَيْه أمام البحرين والأردن، وانتظار تعثُّر المنافسين.
"الأخضر" يبحث عن التعويض بنقاط البحرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-07
يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم عند السابعة والنصف من مساء اليوم مواجهته الثانية في بطولة غرب آسيا 2019 في أربيل بالعراق، وذلك بملاقاة نظيره البحرين.
وخسر الأخضر مباراته الافتتاحية أمام الكويت بنتيجة 1-2.
ويسعى الأخضر لتجديد حظوظه في تصدُّر المجموعة؛ إذ يلزمه الفوز في مباراتَيْه أمام البحرين والأردن، وانتظار تعثُّر المنافسين.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
01:25 AM
في ثاني مبارياته ببطولة غرب آسيا
يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم عند السابعة والنصف من مساء اليوم مواجهته الثانية في بطولة غرب آسيا 2019 في أربيل بالعراق، وذلك بملاقاة نظيره البحرين.
وخسر الأخضر مباراته الافتتاحية أمام الكويت بنتيجة 1-2.
ويسعى الأخضر لتجديد حظوظه في تصدُّر المجموعة؛ إذ يلزمه الفوز في مباراتَيْه أمام البحرين والأردن، وانتظار تعثُّر المنافسين.
، "الأخضر" يبحث عن التعويض بنقاط البحرين ،
المصدر : الخليج 365
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