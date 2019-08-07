محمد بن مسعود - الدمام - دشن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أمس الثلاثاء أطقم الفريق الأول لكرة القدم والذي سيخوض به منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ م2020. وغرد الحساب الرسمي لنادي النصر بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قائلاً :" دشن نادي النصر أمس أطقم النصر الأول والثاني لفريق كرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 م. واستعرض أيضًا حساب النصر على "تويتر" صور أبرز نجوم الفريق أمثال المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله والمحترفين البرازيليين بيتروس ومايكون وجوليانو والكابتن عمر هوساوي وهم يرتدون الطقم الأول والثاني للفريق. يُشار إلى أن إدارة النادي سمحت للجماهير بالتقاط صورة تذكارية مع كأس بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاستثنائي في متجر النادي. النصر يدشن أطقم الموسم الجديد .. ويسمح للجماهير بالتصوير مع الكأس الاستثنائية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-07 دشن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أمس الثلاثاء أطقم الفريق الأول لكرة القدم والذي سيخوض به منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ م2020. وغرد الحساب الرسمي لنادي النصر بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قائلاً :" دشن نادي النصر أمس أطقم النصر الأول والثاني لفريق كرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 م. واستعرض أيضًا حساب النصر على "تويتر" صور أبرز نجوم الفريق أمثال المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله والمحترفين البرازيليين بيتروس ومايكون وجوليانو والكابتن عمر هوساوي وهم يرتدون الطقم الأول والثاني للفريق. Advertisements يُشار إلى أن إدارة النادي سمحت للجماهير بالتقاط صورة تذكارية مع كأس بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاستثنائي في متجر النادي. 07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 01:16 AM دشن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أمس الثلاثاء أطقم الفريق الأول لكرة القدم والذي سيخوض به منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ م2020. وغرد الحساب الرسمي لنادي النصر بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قائلاً :" دشن نادي النصر أمس أطقم النصر الأول والثاني لفريق كرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 م. واستعرض أيضًا حساب النصر على "تويتر" صور أبرز نجوم الفريق أمثال المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله والمحترفين البرازيليين بيتروس ومايكون وجوليانو والكابتن عمر هوساوي وهم يرتدون الطقم الأول والثاني للفريق. يُشار إلى أن إدارة النادي سمحت للجماهير بالتقاط صورة تذكارية مع كأس بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاستثنائي في متجر النادي. ، النصر يدشن أطقم الموسم الجديد .. ويسمح للجماهير بالتصوير مع الكأس الاستثنائية ،

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