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"قوميز" .. نجومية المباراة وهاتريك ويوم ميلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - حصد الفرنسي بافتيمبي قوميز نجومية مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال 4-2.

واختار الاتحاد الآسيوي قوميز رجلاً للمباراة التي أُقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة بعد أن أسهم في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة "هاتريك".

ويعيش قوميز فرحة ثالثة حيث دخل اللاعب عامه الـ 34 في هذا اليوم 6 أغسطس.

"قوميز" .. نجومية المباراة وهاتريك ويوم ميلاد

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-06

حصد الفرنسي بافتيمبي قوميز نجومية مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال 4-2.

واختار الاتحاد الآسيوي قوميز رجلاً للمباراة التي أُقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد أن أسهم في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة "هاتريك".

ويعيش قوميز فرحة ثالثة حيث دخل اللاعب عامه الـ 34 في هذا اليوم 6 أغسطس.

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06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440

11:01 PM

حصد الفرنسي بافتيمبي قوميز نجومية مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال 4-2.

واختار الاتحاد الآسيوي قوميز رجلاً للمباراة التي أُقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد أن أسهم في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة "هاتريك".

ويعيش قوميز فرحة ثالثة حيث دخل اللاعب عامه الـ 34 في هذا اليوم 6 أغسطس.

، "قوميز" .. نجومية المباراة وهاتريك ويوم ميلاد ،
المصدر : الخليج 365

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