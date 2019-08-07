، برباعية هلالية .. الأهلي يغرق في "الموج الأزرق" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهلال يقترب من التأهل لدور الثمانية الآسيوي

"تصوير ماجد البقمي": قطع فريق الهلال شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية بعدما حسم القمة السعودية أمام مستضيفه الأهلي بفوز كبير استقر عند أربعة أهداف مقابل هدفين وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.

منذ البداية باغت أصحاب الضيافة نظيره الهلال بهدف مبكر بعد أن أرسل سعيد المولد كرة طولية إلى عبدالفتاح عسيري الذي توغل من الجهة اليسرى وعكس كرة داخل منطقة الجزاء أخطأ دفاع الهلال بالتعامل معها لتتهادى أمام عمر السومة الذي أسكنها بسهولة في المرمى (5).

لم يتأخر الهلال في العودة لأجواء المباراة فمن عمل جماعي منظم أرسل سالم الدوسري كرة عرضية داخل منطقة العمليات وصلت إلى كاريلو الذي بدوره هيأها برأسه إلى الهداف الفرنسي غوميز الموجود أمام المرمى، حيث لم يتوان الأخير في إيداعها شباك محمد العويس برأسه في الدقيقة 15.

بعد هدف التعديل استعاد الهلال زمام التحكم في اللقاء وعاود الاستحواذ على الكرة وخلق العديد من الفرص لمحاولة الوصول إلى المرمى لكنها لم تصل إلى مرحلة الخطورة عكس هجمات الأهلي الذي كاد يسجل الهدف الثاني برأسية دجانيني التي علت قليلاً عن العارضة.

رفض نجم الرأس الأخضر دجانيني أن يعود فريقه إلى الاستراحة متعادلاً حينما استغل التمريرة البينية من عبدالفتاح عسيري كسر على إثرها مصيدة التسلل لينفرد بالمرمى ويواجه المعيوف قبل أن يسدد كرة قوية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى معلنة عن الهدف الثاني بالدقيقة 39.

في الشوط الثاني عاد لاعبو الهلال والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما تحقق هذا الأمر بعد دقيقتين على انطلاقته بتسجيل هدف تعديل النتيجة عن طريق الهداف غوميز حينما أرسل زميله جيوفينكو كرة من ضربة حرة أخفق الحارس والدفاع في تشتيتها بشكل صحيح لتصل إلى مسجل الهدف الذي صوبها بدقة إلى داخل الشباك.

بعد هدف التعادل اتضح إصرار فريق الهلال على الخروج بنتيجة الفوز تسهل عليه مباراة العودة بعد أسبوع، حيث قدم صحوة هجومية أثمرت عن الهدف الثالث بعد مرور عشرين دقيقة بوساطة المتألق النجم الفرنسي غوميز الذي رفض إلا أن يسجل أول هاتريك له في المسابقة حين استخلص الكرة من دفاع الأهلي مستغلاً هفوة قاتلة منه ليسدد كرة أرضية مباغتة فاجأت الحارس محمد العويس الذي وقف عاجزًا عن التصدي لها (65).

لم يكتفِ الهلال بالثلاثية بل أضاف البديل عبدالله الحافظ الهدف الرابع بالدقيقة 82 عندما أرسل زميله جيوفينكو كرة عرضية من ركلة ركنية فشل لاعبو الأهلي في تشتيتها لتصل إلى مسجل الهدف الذي صوبها في الشباك مستغلاً غفلة من الدفاع الخصم ليسدد كرة قوية استقرت في شباك العويس.

وستُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يُشار إلى أن الفائز من هذه المقابلة يتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وزوباهان الإيراني.

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