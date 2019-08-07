هل الأوْلى سداد الديون أم إخراج الزكاة؟.. الشيخ “السبر” يجيب (فيديو)

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أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد السبر، أن الأولوية في سداد الدين على إخراج الزكاة والعكس، تحدد بحلول موعد أحدهما قبل الآخر.

ورد السبر على سؤال وجّه له في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، من سيدة عليها دين وزكاة في نفس الوقت “فأيهما تسدد قبل الآخر، أتسدد دين الله أم دين الناس؟”.

وقال السبر إن الديون إذا كانت مؤجلة وليست حالة، والزكاة حال الحول عليها، فعليها تسديد الزكاة، أما إذا حل أجل الديون قبل حولان الحول، فتخرج الديون أولاً.



