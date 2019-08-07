شاهد.. لص يتسلل ويسرق سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل

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رصد مقطع فيديو متداول، حـادثة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل، وقعت قبل أسبوع وقيل إنها في محافظة جدة.

وبيّن الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة لحظة نزول السارق، من سيارة بيضاء اللون من نوع “هيونداي”، وفي ثوانٍ معدودة فتح باب السيارة، وركبها وفرّ بها من الموقع، مستغلاً ترك صاحبها لها في وضع التشغيل.



