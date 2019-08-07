فيديو.. الأمير عبد العزيز بن فهد يزور إحدى الأسر ويسأل عن أحوالها

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وثق مقطع فيديو قيام الأمير عبد العزيز بن فهد بزيارة لإحدى الأسر في منزلها، وسؤاله عن أحوالها.

وأظهر الفيديو الأمير عبد العزيز وهو يسأل امرأة من أهل المنزل عن أحوالها، حيث أكدت أن زوجها توفي منذ 8 سنوات وهي تسكن في منزل والدها المستأجر.

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وعند السؤال عن ابنها، أكدت أنه مسافر حاليا إلى جنوب المملكة، ليرد الأمير: “الله يرده.. ونزوجه إن شاء الله”.

وأشاد متداولو الفيديو بزيارة الأمير عبد العزيز للأسرة في منزلها وسؤاله عن أحوالها، داعين له بالأجر والمثوبة.



