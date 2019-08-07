المطلق: هذا الفارق بين الحجامة والتبرع بالدم

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أكد الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن الحجامة سنة من سنن النبي ﷺ، لها فوائد ذكرها الأطباء.

وأوضح المطلق أن التبرع بالدم يشبه ما كان يعرف بالفصد، وله فوائد صحية قد تضاهي الحجامة، وربما تفوقها؛ لأنه يجمع بين تجديد خلايا الدم وتنشيط الدورة الدموية، إضافة إلى أنه أعظم أجرًا؛ لما فيه من مساعدة الآخرين وإنقاذ حياتهم.

جدير بالذكر أن الحجامة عبارة عن علاج بديل، يشمل وضع كؤوس زجاجية على الجلد، وذلك بهدف القيام بعملية الشفط التي تسهل عملية الشفاء من خلال تدفق الدم إلى الأماكن التي تتواجد فيها الكؤوس.

