الهلال يفسد تيفو جماهير الأهلي لـ برانكو

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أفسد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال احتفال جماهير الأهلي بالمدير الفني الجديد، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكانت جماهير النادي الأهلي قد جهزت تيفو يحمل صورة المدرب برانكو للترحيب به في أول مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، إلا أن فوز الهلال برباعية أضاع عليهم هذه الاحتفالية.

ولعب الأهلي ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وسط حضور جماهيري كبير، ولكنه تعرض لهزيمة بنتيجة 4/2.

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وسجل ثنائية الراقي في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، السوري عمر السومة ونجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، فيما أحرز رباعية الزعيم، هاتريك للاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز وعبدالله الحافظ.

وبعد مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث ستُقام مباراة إياب ثمن النهائي على ملعبه الأسبوع المقبل.



