الوزير آل الشيخ عن موقف الحاجة: عفوي وقلوبنا ليست من حجر

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علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة، عبداللطيف آل الشيخ، على فيديو تقبيله رأس حاجة نيوزيلندية، مؤكدًا أنه عفوي، ونابع من العطف، وأن قلبه ليس حجرًا، والرحمة ينزلها الله بالقلب.

وأضاف آل الشيخ خلال تصريحات إلى “العربية” أن: ما حصل شاهده الجميع، وكان عفويًّا تمامًا، والرحمة ينزلها الله في القلوب، وقلوبنا ليست قلوب بهائم، ولا من حجر، ولا شك أن هذا ديننا الإسلامي الذي ربانا وعلمنا على الرحمة واللين، ومواساة من يقع عليه الظلم. وهذا منهجنا.

وتابع وزير الشؤون الإسلامية أن “ما قمت به في الواقع من استقبال الإخوان الذين وفدوا إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قام به كل السعوديين، وأن ما قمت به يمثل شعبنا من الاحترام والرحمة لجميع البشر في العالم، وليس المسلمين فقط، وإنما البشرية”.

وكان الوزير آل الشيخ أثناء لقاء صحفي وبجواره حاجة نيوزيلندية لم تتمالك نفسها من البكاء، فقام بتقبيل رأس الحاجة، مؤكدًا أن ما يُشاهد أقل ما تقوم به وتقدمه السعودية لحجاج بيت الله الحرام.

