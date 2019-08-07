حج / متحدث سلاطين الصومال يشكر القيادة الرشيدة على ما وجده ضيوف الرحمن من حفاوة الترحيب والتنظيم المتميز منذ قدومهم



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

رفع متحدث سلاطين الصومال الشيخ السلطان إسماعيل سلطان ياسين شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تم تقديمه من تنظيم متميز وترحيب فائق بحجاج بيت الله الحرام , كما قدم شكره لسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان رئيس لجنة الدعوة في إفريقيا على حفاوة الاستقبال والترحيب بقدومهم للمملكة لأداء فريضة الحج .

ونوه في تصريح لواس بالندوات الإسلامية والدورات التي نظمتها المملكة العربية

// انتهى //

23:57ت م

0339



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسرفع متحدث سلاطين الصومال الشيخ السلطان إسماعيل سلطان ياسين شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تم تقديمه من تنظيم متميز وترحيب فائق بحجاج بيت الله الحرام , كما قدم شكره لسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان رئيس لجنة الدعوة في إفريقيا على حفاوة الاستقبال والترحيب بقدومهم للمملكة لأداء فريضة الحج .ونوه في تصريح لواس بالندوات الإسلامية والدورات التي نظمتها المملكة العربية السعودية في الصومال , كما نوه بدعم المملكة لبرامج تحفيظ القرآن والمؤسسات الخيرية بالصومال .// انتهى //23:57ت م0339

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