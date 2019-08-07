شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأرجنتيني لاستعراض العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:54 صباحًا, 7 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس الأرجنتيني السيد موريسيو ماكري.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأرجنتيني لاستعراض العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.