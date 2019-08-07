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السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأرجنتيني لاستعراض العلاقات الثنائية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:54 صباحًا, 7 أغسطس 2019 م

المناطق - الرياض

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس الأرجنتيني السيد موريسيو ماكري.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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