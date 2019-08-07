مساعدة المقطوعة 1440 هـ في الضمان الإجتماعي عبر وزارة العمل

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي هي من أبرز المساعدات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية، وتتميز المقطوعة بأنها تصرف بشكل دوري لكافة المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، وقد وفرت وزارة العمل العديد من الإجراءات للمستفيدين وذلك من أجل العمل على تقديم كافة الخدمات للمواطن السعودي، هذا ويتساءل الكثير من المواطنين في دولة المملكة الذين هم على قوائم الإنتظار أن يتم إيداع المقطوعة في اسرع وقت ممكن من أجل التحضير لعيد الأضحي المبارك، ولم تكشف وزارة العمل عن إى موعد رسمي من أجل الإيداع.

تعرف على الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. النساء المنفصلة عن أزواجهم بالإضافة إلى الأرامل . أسر السجناء وذلك بسبب أنه لا يوجد لهم مصدر دخل او الأسر التي غاب عنها عائلها . الرجال أو النساء المصابين بالإمراض التي تشكل لهم عجز عن العمل . الرجال والنساء ذوي الأعمار الكبيرة وذلك بسبب عدم المقدرة على العمل .

الإستعلام عن موعد المقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، كونها هي الشغل الشاغل للمواطن السعودي في الفترة الحالية، ويتم معرفة والإستعلام عن المقطوعة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية في الضمان الإجتماعي