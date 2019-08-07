شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع الرئيس الأرجنتيني العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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