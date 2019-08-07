شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع الرئيس الأرجنتيني العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الأرجنتيني السيد موريسيو ماكري. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



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