السعودية | أول مولود في الحج.. وهذه جنسيته

شكرا لقرائتكم أول مولود في الحج.. وهذه جنسيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل المولود الأفغاني محمد قاسم نفسه كأول طفل يولد في موسم حج 2019 عندما دوت صرخته في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة. الحاجة مريم النوري 33 عاماً والدة الطفل احتفت بها وزارة الصحة في مواقع التواصل الإجتماعي وشاركتها فرحتها وأكدت أنها تتمتع بصحة جيدة بعد الولادة. الأم الأفغانية إلى ذلك قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في إطار تعليقه على جهود منسوبي الوزارة :" ‏أفخر بإخلاص زملائي 30 ألف من ‎أبطا الصحة يعملون بتفان واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة، كل الشكر والتقدير لهم وبإذن الله يكون حجاً صحياً".

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