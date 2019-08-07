، قنصلية المملكة بالصين تغلق أبوابها 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت جميع المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية بأنها ستغلق أبوابها لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الاثنين 11 ذي الحجة 1440هـ الموافق 12 أغسطس 2019م.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" أن الإغلاق سيتم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ على أن يكون استئناف العمل يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440هـ الموافق 15 من أغسطس 2019م.

ودعت القنصلية جميع المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة أو عند الحاجة إلى المساعدة على الهاتف رقم 8618998378131 + المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.