أدعية يوم عرفه للحاج وغير الحاج “ARAFFA day 2019″وفضل دعاء يوم عرفه للصائمين

بعيش المسلمين في أجمل أيام العام الهجري في العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، والتي اقترب يوم الوقوف على جبل عرفات لحجاج بيت الله الحرام، ومع هذه المناسبة نقدم لكم أدعية يوم عرفه للحاج مكتوبة، ولغير الحاج، وكذلك فضل الدعاء للصائم يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يعد يوم الحج الأكبر، فكما ذكر الله عز وجل بأن الحج عرفة، وللوقف على جبل عرفات للحجاج لذة كبيرة، اللهم تقبل من حجيج بيت الله الحرام هذا العام، وارزق المسلمين جميعا أداء فريضة الحج.

أدعية يوم عرفه للحاج وغير الحاج

يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، ويجب على المسلم أن يهتم بالعباد والإخلاص فيها، وقد ذكر حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بشأن أفضل الدعاء يوم عرفة، بأنه قول (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له))، وقد روى الحديث الترمزي عن عمرة بن شعيب، وهذا الحديث حسنه الألباني.

أدعية يوم عرفه للحاج وغير الحاج مكتوبة

من أفضل الأدعية والذي ورد بها حديث صحيح، في يوم عرفه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(أفضلُ الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، و أفضلُ ما قلتُ أنا و النبيون من قبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له) … رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، الصفحة أو الرقم: 1102، حسن. Advertisements

فضائل العشر الأوائل من شهر ذو الحجة 1440

تلك الأيام التي بدأت في العام الهجري 1440 هـ/ 2019م، من يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019، والتي سيكون يوم عرفة إن شاء الله يوافق يوم السبت المقبل 10 أغسطس 2019، لهذا الكثير من الفضائل والتي منها:

الله عز وجل اقسم بتلك الليالي في كتابه الكريم، وذلك دليل على أهميتها وعظمها.

يجب من الحرص على العبادات بالصيام والاستغفار

القيام بالذكر والدعاء، الذي يعد سبب النجاة في الدنيا والآخرة

القيام بالأعمال الصالحة التي يضاعف الله الأجرة بها من صيام، وقيام، وقراءة القرآن.

إن صيام يوم عرفة يكفر آثام سنين

من السنن في تلك الأيام الضحية التي تعد من الأعمال الصالحة للتقرب إلى الله عز وجل

وهذا الدعاء، وكل الذكر والأدعية الصحيحة الواردة في صحيح مسلم والبخاري يمكن ترديدها في الأيام العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، بل يجب أن يكون الذكر دوما يقوله المسلمين، خلال يومه.