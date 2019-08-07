شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا ما يحدث الآن جنوب السعودية وحالة رعب تجتاح السكان.. وهذه أولى (الصور والفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد منطقة جازان الان جنوب السعودية عاصفة رملية حولت نهار جازان الى ليل مظلم حتي اجتاح الرعب سكان المنطقة.ونقلت وسائل اعلام سعودية تصوير مباشر من منطقة جازان للعاصفة الرملية وتلتها سحب رعدية وأمطار غزيرة. ​​​ لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي Advertisements #يحدث_الآن عاصفة تحول نهار #جازان إلى لليل سبحان الله pic.twitter.com/yIobjV047C— غالب السليمي (@ghaleb_ss) #يحدث_الآن

عاصفة تحول نهار #جازان إلى لليل

سبحان الله pic.twitter.com/yIobjV047C — غالب السليمي (@ghaleb_ss) August 6, 2019

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