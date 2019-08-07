شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفاجئ الجميع ويعرض على حزب الإصلاح ”مبادرة جديدة” لوقف الحرب ويكشف عن اتفاقين سابقين مع الحزب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت مليشيات الحوثي الانقلابية، الاثنين، على حزب الإصلاح بشكل مباشر إيقاف الحرب في تعز مقابل فتح طريق تعز الحوبان.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي، إن سبب إغلاق خط الحوبان في تعز هو أنه يمر من أهم جبهات تعز وفتحه يحتاج للاتفاق على وقف إطلاق النار.

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وأضاف: هل يقبل حزب الإصلاح الجلوس معنا على طاولة الحوار بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار من أجل فتح الطريق؟.

وأعلن موقف المليشيات قبل الحوار، وقال: بالنسبة لنا نحن حاضرون، والكرة في ملعب حزب الإصلاح الذي بات يسيطر على تعز.

وأوضح البخيتي: كانت هناك محاولات سابقة منا ومن الخيرين لتجنيب تعز ويلات الحرب، وأبدينا استعدادنا للانسحاب منها، إلا أن حزب الإصلاح أجهض اتفاقين كانا على وشك التوقيع بحجة عدم موافقة التحالف، وقد اعترف المخلافي بإجهاض الاتفاق الأول بعد حوالى شهرين، حسب البخيتي.

المبادرة الحوثية نحو الإصلاح تأتي تتويجاً لتقاطع مصالح وتوجهات الطرفين في الجنوب، حيث تكفل الإصلاح بمهمة كبيرة لخدمة مليشيات الحوثي تمثلت في الحملة على المقاومة الجنوبية التي تواجه المليشيات في كثير من الجبهات.