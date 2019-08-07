شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس علي سالم البيض يخرج عن صمته ويدلي بتصريح مزلزل حول طرد ”الشماليين” من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مكتب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، موقفه مما يحدث لأبناء الشمال في المناطق الجنوبية، واصفاً ذلك بأنه جريمة تستحق اقسى العقاب لأنها جريمة مزدوجة تظلم المساكين وتشوه صورة ابناء الجنوب.

وبحسب موقع "المنار" اللبناني فقد اعتبر البيض ان ما يحدث في العاصمة عدن الحق دمارا كارثيا بالقضية الجنوبية وجعل المتعاطفين معها ومع اعلان الانفصال يخجلون من المجاهرة بموقفهم بسبب المناظر المروعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واظهرت ان ابناء الجنوب متوحشين لا يمتلكون ذرة اخلاق من خلال اعمال العنف والنهب لحقوق اناس بسطاء لاذنب لهم .

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واختتم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض حديثه بالقول " هناك شرذمة من اللصوص الفاسدين في سدة الحكم في الشمال اما ابناء الشمال فهم شجعان وبسطاء وفتحوا بيوتهم وصدورهم لكل الجنوبيين في مختلف الازمات التي عانى منها ابناء الجنوب سابقا وكان الشمال ملجأئهم الوحيد ووجدوا الامن والامان وتم التعامل معهم وكأنهم ابناء البلد رغم انه لم تكن هناك وحدة في ذلك الوقت ".