شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم عسكري مباغت على قصر المعاشيق بعدن .. وإعلان مفاجئ للحكومة .. وقناة إخبارية تكشف (تفاصيل) ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي يمني رفيع عن ترتيبات خطيرة تجريها مليشيات ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" لاقتحام مقر الحكومة الشرعية في عدن. ونقلت قناة الجزيرة الإخبارية في سلسلة أخبار عاجلة رصدها "ناس تايمز" عن مصدر حكومي رفيع قوله: "رصدنا ترتيبات يجريها المجلس الانتقالي ومليشياته لاقتحام قصر المعاشيق بعدن".

Advertisements وأكد المصدر "اتخاذ كل الاحتياطات للتعامل مع أي هجوم على القصر الرئاسي في عدن". وأضاف المصدر : "لا نعرف موقف السعودية من مخطط المجلس الانتقالي للهجوم على القصر الرئاسي في عدن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : هجوم عسكري مباغت على قصر المعاشيق بعدن .. وإعلان مفاجئ للحكومة .. وقناة إخبارية تكشف (تفاصيل) ما يحدث الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.