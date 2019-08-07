“سكينة المشيخص”: السلام مع إسرائيل مكسب للجميع .. وإذا زرتها لن أذهب إلى أماكن فيها عرب...

نفت الكاتبة السعودية سكينة المشيخص وجود عداوة بين إسرائيل والسعودية، مشيرة إلى أن “هناك عداء كبير من الفلسطينيين للسعوديين”. وأوضحت المشيخص أن “هناك عداء كبير من إخوتنا في فلسطين لنا كسعوديين، ولا أعلم ما هو مبررهم، خاصة أن السعودية هي ثاني دولة مانحة لهم، وأول دولة عربية مانحة لهم”. وقالت: “إذا زرت إسرائيل في المستقبل، لا أريد أن أذهب إلى أماكن فيها عرب فلسطينيون” وفقا للسي إن إن . وقالت الكاتبة في حوارها مع الصحفي الإسرائيلي شمعون آران على قناة مكان، إن “الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل”، مضيفة أنها “مستعدة لزيارة إسرائيل في المستقبل”.

وأكدت المشيخص أن “هناك تطابق كبير في المواقف بين دول الخليج وإسرائيل بشأن إيران وهذا واضح جدا بالنسبة للجميع، فهناك جبهة واحدة تهدد الشرق الأوسط بالكامل وهي إيران وأذرعها في المنطقة متمثلة بحزب الله والحوثيين”. وقالت المشيخص إن “ما صوروه لنا في الذاكرة العربية بأن إسرائيل عدو، هذه العداوة لم أتلمسها على أرض الواقع، لا توجد مشكلة سياسية ما بين المملكة وإسرائيل، لدينا قطيعة سياسية بسبب تبني المملكة للقضية الفلسطينية، ولكن لا توجد لدينا مشكلة سياسية”. وأضافت أن “إسرائيل لم تطلق علينا حتى رصاصة، ولم تزرع خلية تجسسية في أراضينا، ولم تفعل كما فعلت إيران”. وتابعت بالقول إن “السلام مع إسرائيل ليس خسارة بل مكسب للجميع… وأعتقد أن فرصة السلام مع إسرائيل قريبة بإذن الله”.