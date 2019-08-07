الشيخ المطلق: التبرع بالدم أفضل من الحجامة لهذه الأسباب

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم. وأكد الشيخ المطلق على أن الحجامة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولها فوائد عدة ذكرها الأطباء.

وأضاف أن التبرع بالدم يشبه ما كان يُعرف بالفصد وله فوائد صحية قد تضاهي الحجاة وربما تفوقها. وأبان أن التبرع بالدم قد يعتبر أكثر فائدة لأنه يجمع بين تجديد خلايا الدم وتنشيط الدورة الدموية، فضلاً عن أنه أعظم أجراً لما فيه من مساعدة الآخرين وإنقاذ حياتهم.