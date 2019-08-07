بالصور.. أمطار الداير تقطع طريق عثوان وتحتجز الأهالي 5 ساعات

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الثلاثاء، على محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان، في أضرار كبيرة بمشروع طريق (عثوان)، حيث أزالت الطبقة الأسفلتية التي كانت قد وضعت من قبل، وتسببت في احتجاز الأهالي أكثر من خمس ساعات.

كما تكدست المركبات في طوابير طويلة بسبب المياه في محاولة لوجود مسار لها، وتجددت معاناة الأهالي في قرى عثوان مع الطريق الوحيد الذي يربط شرق المحافظة وأكثر من 100 قرية يقطنها أكثر من ٣٠ ألف ساكن، ويزيد عمر تعثر الطريق عن عشر سنوات دون حل أو بوادر لإنجازه، رغم الاهتمام الشخصي بضرورة إنجازه من قبل أمير منطقة جازان ونائبه.

وتعود هذه المعاناة إلى سوء التنفيذ والتخطيط، حيث نفذ الطريق رغم حيويته في مجاري السيول ووسط الأودية.

ورصدت عدسة «عاجل» معاناة الأهالي التي استمرت لساعات طويلة حتى باشرت فرق الطوارئ بفرقة الطرق فتح مسار ضيق لفك الاختناق.